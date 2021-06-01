民進黨立委范雲日前開協調會將國籍機組員的防疫措施，改為「3+11」，被外界認為是這波疫情爆發的破口。民眾黨美女立委高虹安31日踢爆，陳時中上週才在立院承諾會把協調會會議記錄呈抵立院，但疾管署回覆卻稱「未做成會議紀錄」。讓高虹安難以置信直呼，「公家機關開會決定行政措施變更，竟然可以沒有會議紀錄！太誇張！到底是要保護誰、掩蓋什麼事實？」。

針對國籍機組員的防疫措施，疾管署5月31日祭出最新規定，原先「3+11」的隔離政策，自6月12日之後，沒有接種新冠疫苗的長程航班機組員，隔離措施將改為「5+9」模式(5天居家檢疫、9天自主健康管理)。

民眾黨立委 高虹安。(圖/摘自 高虹安 臉書)

高虹安指出，其實早在5月7日，民眾黨團就已第一次行文，要求衛福部提供3+11拍板決策的會議紀錄。

5月10日，邱臣遠委員於立院質詢，當面向衛福部次長石崇良索資，石同意提出當時決策過程的會議紀錄和專家諮詢意見。（衛福部說有會議紀錄且願意提供）

5月11日， 民眾黨第二次行文要求衛福部提供會議紀錄。

5月12日，高虹安委員於立院衛環委員會質詢衛福部薛瑞元次長，得到「當時是帶回去有一個專家會議諮詢討論過後決定」的回覆，正面回應承諾會後提供會議紀錄。

5月28日，陳時中部長於立法院答詢時表示「當時是陳宗彥副指揮官主持會議」，同時允諾週一提交該會議之會議紀錄至立法院。

5月29日，陳時中部長於記者會改口「回去查了資料，該會議非陳副指揮官主持，決策由我負責」。

5月31日，收到衛福部疾管署對於黨團協商承諾事項答覆說明：「⋯⋯未作成會議紀錄，並於記者會對外宣布。」

民眾黨立委 高虹安。(圖/摘自 高虹安 臉書)

高虹安強調，原來，這麼重大的防疫政策放寬，公家機關開會決定行政措施變更，竟然可以沒有會議紀錄！太誇張！到底是要保護誰、掩蓋什麼事實？而且，5月7日到現在外界、立院委員們追那麼多次，如果沒有會議紀錄，怎麼一開始不說？如果沒有會議紀錄，陳時中指揮官的蓋章決行蓋在哪？現在一句「會議紀錄從不存在」這個時空，就有辦法蒙混過關嗎？

最後，她質疑，沒有會議紀錄、不知道與會人員、不知道決策過程，我們指揮中心的防疫管控與決策流程是如此荒腔走板嗎？難怪記者會上確診、死亡數字誤報，出錯越來越多？高虹安呼籲政府，放寬防疫規定的責任歸屬，全民都關心，政府不應逃避。

▎3+11無紀錄！官官相護衛福布！ 指揮中心拍板「3+11」放寬機組員防疫規定至今，經過華航、諾富特管理問題爆發本土群聚感染，演變成近月來的社區疫情爆發，社會各界都急欲了解當時拍板決策的過程與責任歸屬。 上週五陳時中於立法院答詢也承諾，... 由高虹安發佈於 2021年5月31日 星期一

(中時新聞網)