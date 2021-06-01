美股在走它自己的路，美股的漲跌已經不太影響台股的波動，因為美國將解封、經濟將加溫等等，所以美股擔心的是通膨問題，但台灣疫情升溫使得短線資金不敢進駐電子，電子比重仍然低迷不到5成(44%)，電子股雖然資金比重不高，但很多個股不需要太大成交量即可走高，說明短線浮額已清洗乾淨。

從大盤觀察，周日台灣疫情稍稍降溫+國產疫苗緊急上市，台股立刻以大漲反應，顯然市場買盤被壓抑太久、出現買力大增現象，技術線型分析，目前加權指數正向5月11日17137點的最後空頭防守線挑戰，如果可以填補17137~17235點的起跌空方缺口，則多頭架構就更為紮實。

從盤面觀察，周一早盤短多力擠進原物料族，鋼鐵、航運、電纜、造紙等表現活躍，電子比重則是在4成下游走(最低來到35%)，10點之後電子開始升溫而航運股開始拉回，被動元件、IC設計、面板等次族群表現皆不弱，說明電子股走向類股輪動、個股表現節奏。(倫元投顧提供)

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