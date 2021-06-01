梅雨滯留鋒面今天仍在台灣徘徊，明天北移，周六凌晨又重返台灣，而呂宋島附近的颱風「彩雲」，預計周五會減弱成熱帶性低氣壓，無力破壞梅雨滯留鋒的結構。（翻攝自氣象局）

梅雨滯留鋒持續影響台灣，氣象局表示，今天仍有局部大雨或豪雨發生機率，氣象專家吳德榮指出，下波鋒面在周六凌晨再度南下通過台灣，全台將有明顯降雨及劇烈天氣發生，其中下周一至下周四梅雨鋒在中南部徘徊，中南部天氣不穩定度超過北部，更容易發生劇烈天氣。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄說道，首波梅雨滯留鋒自5月29日起南下並在南北徘徊，至今已經連4天為全台帶來的大量降雨，雖尚未完全脫離乾旱，但對於缺水的狀況，已有很大的改善。而今天梅雨鋒持續在台灣徘徊，有局部陣雨或雷雨，大氣不穩定的程度雖稍降，但仍有劇烈天氣發生機率；氣溫部分，北台灣稍涼，中南部氣溫略升，北部21至28度，中部23至31度，南部24至33度，東部23至32度。

圖為今天的定量降水預報，降雨集中在山區。（翻攝自 氣象局）

吳德榮說，明天(2日)梅雨鋒減弱、北移，仍有局部短暫陣雨或雷雨；降雨範圍縮小、有局部較大雨勢的機率。周四、五(3、4日)梅雨鋒已在北部海面，天氣相對空檔，白天炎熱，注意防曬、防中暑；周四山區午後有局部短暫陣雨機率，周五機率再略提高，部分平地也受影響。

吳德榮說，周六(5日)凌晨起梅雨鋒再度南下通過台灣，將伴隨明顯降雨、並有激發劇烈天氣，像是雷擊、強風、瞬間強降雨等的機率。周日(6日)梅雨鋒南移至巴士海峽，天氣仍不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下周一至下周四(7至10日)梅雨鋒在台灣中南部至巴士海峽一帶南北徘徊，中南部不穩定度猶勝北部，更容易發生劇烈天氣。雖然大量降雨、紓解旱象是眾所期盼，但切莫忽視劇烈天氣可能帶來的災害。

最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」(左圖)及最新歐洲(ECMWF)模式系集模擬(右圖)顯示，第3號颱風「彩雲」，大致在呂宋島附近北轉再轉東北，呈現大迴旋的路徑，週四(3日)起受呂宋島地形限制、又進入垂直風切大的環境，強度漸減弱，週五(4日)已減弱為熱帶低壓。（翻攝自氣象局、ECMWF ）

至於第3號颱風「彩雲」會不會影響到梅雨鋒，吳德榮表示，最新歐洲模式模擬，彩雲颱風大致在菲律賓呂宋島附近北轉再轉東北，呈現大迴旋的路徑，周四(3日)起受呂宋島地形限制、又進入垂直風切大的環境，強度漸減弱，到周五(4日)已減弱為熱帶低壓。「彩雲」不但侵台機率低，因強度減弱，更無力破壞梅雨滯留鋒的結構，也無法改變環流型態。

(中時新聞網)