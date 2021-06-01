趙姓男子前年向台北市支持流浪貓絕育計畫協會領養2隻流浪貓後，想再領養貓咪遭拒，竟以鈍器打死飼養的浪貓被起訴，但趙男不滿協會公布他虐貓經過，及有杜姓網友指他「閃爍眼神，有問題」，控告協會甘姓負責人及杜友涉嫌妨害名譽、洩漏個資，台北地檢署認為罪嫌不足，1日不起訴甘、杜2人。

檢方調查，25歲趙男前年5月透過流浪貓協會領養「花生」等2隻浪貓，之後趙男再向協會表達想再認養意願，但協會暫時婉拒送養，不久趙男就告知協會「花生」死亡。

趙男另赴內湖收容所認養2隻浪貓，取名「巧克力」與「可可」，但不到1個月，內湖收容所和動保員家訪時，發現「可可」離奇死亡，動保人士認為趙接連認養浪貓均死亡，死因可疑。

協會遂在臉書粉絲團PO文「請提醒身邊送養貓的朋友，不要將貓送給此人」，杜姓網友指趙男「從他閃爍的眼神中可以看出這一個人士有問題」。

趙男控告協會甘姓負責人、杜女指他虐貓，並公布他個資，涉嫌妨害名譽及違反個資法，但檢方認為，趙男日前已被依違反動保法起訴，甘男只是po出事發經過，趙男個資是趙自己先前與人筆戰時自行公開的，另杜女依個人經驗做出評論，並非空穴來風，因此將2人不起訴。

(中時 )