達德能源引進其他投資人加入允能風場，外界質疑此違反釋股不得超過50%原則，經濟部1日表示，允能風場申請變更股權引進新投資人為法國油氣大廠Total集團，經濟部有條件同意允能公司本次申請案。

經濟部指出，允能公司表示因Covid-19造成整體專案工程延宕衍生非預期之額外專案支出，且原股東之一達德集團母公司(wpd AG)代表人受財務能力限制，投入額外資金有限，無法充分挹注允能公司目前財務缺口，致使該公司有破產之虞，將導致執行中專案工程中止。

基於允能風場已進入海上施工階段，且已完備相關風機設備、海事工程作業、並已安裝完成3座風機及5座水下基礎，綜合考量重大公共利益及相關社會成本之影響，歷經三次會議討論後，經濟部始有條件同意允能公司本次申請案。

經濟部強調，考量允能公司因疫情影響致有破產之虞，具不可抗力重大情事因素，且已進入海上施工、完成部分風力機組建置，才進行本次允能公司申請變更股權引進新投資人審查作業。

經濟部指出，允能風場股東德商達德集團，已說明本次股權變更無任何獲利，並出具專業會計師證明，如允能公司後續經查證有虛偽不實、隱匿或錯誤等情事，除應負相關法律責任外，經濟部亦將扣除其新臺幣3.5億元履約保證金

經濟部補充，風場釋股審查程序，皆由政府單位與外部學者專家組成之委員會審查，該委員會成員也是遴選風場的審查委員，其中外部委員包括會計、法律、海工等學者專家，並由委員會成員確認風場釋股後是否有優於原本履約能力。

(工商 )