花蓮私立四維高中董事長黃英吉今晨在家中辭世，享年86歲，師生及校友聞訊悲痛萬分，由於生前篤信佛法，擔任校長逾30年期間，將一度被視為「混混學校」的四維高中，改造成重視學生品格、獲家長肯定、曾獲評全國優質高中的學校，晚年罹患多種慢性疾病，健康不佳，今天辭世。校方將於疫情趨緩後，辦理相關紀念活動。

黃英吉在1973年接手經營四維高中，當時學生人數僅261人，據悉，他於1980年代在佛光山與星雲大師巧遇後，大師開示4句話「不忘初心、不念舊惡、不請之友、不變隨緣」，讓他在辦學過程中，雖遇到許多困難挫折，也不忘辦學初心，落實三好理念，樹立良好校風，堅持到現在，迄今學生人數已逾3000人。

四維高中表示，董事長黃英吉一生奉獻教育，用生命辦理四維，重視生活紀律，推展三好教育，讓四維學子品格增上，考上大學取得證照，踏出社會被人接受接納，教育家典範，四維全體師生與歷屆校友聽聞辭世後萬分不捨。

四維高中校長蔡忠和說，黃英吉罹患糖尿病，晚年長期洗腎，健康狀況不佳，儘管身體不適，前幾天還是會到學校，和師長們一起討論學校未來的發展方向，今天清晨他在家中病逝，在大家的預料之外，消息傳出後，在校師生及歷屆校友非常不捨。

蔡忠和也，黃英吉的靈骨將安佛於佛光山萬壽園，因他生前有交代簡單辦理即可，學校仍會全力協助家屬籌辦後事，目前正值疫情，不會舉辦公祭，希望大家在家替他念佛迴向，待疫情趨緩後，再視情況辦理相關紀念活動，共同緬懷黃董事長的風範。

(中時 )