【愛傳媒黃珊珊專欄】我要跟大家報告一個好消息！就在5月31日晚上我們的剝皮寮快篩特攻隊正式成軍！

上週開始，我們發現剝皮寮快篩站的篩檢量開始下降，考慮大家可能因爲疫情或者憂心群聚影響篩檢意願，於是我和聯醫團隊討論後，決定主動出擊！

將快篩站，從固定不動改成靈活機動;將一線醫護，從區域防守變成精準打擊。未來我們同仁，將以高密度行動方式，深入社區做快篩。

事實上，剝皮寮快篩站僅成立17天，但聯合醫院的團隊卻能在最短時間內，找出快篩工作的SOP，同仁們甚至凌晨12點結束任務後，還會自發性開會，因應疫情滾動修正。感謝他們，國難當前，將你我視為家人，擺在第一順位。

其實，某天跟市長報告機動隊的想法後，市長立刻點頭，短短一天之內，剝皮寮團隊就已經處於備戰狀態，看到群組裡面他們發出自拍的照片，同仁們臉上帶著微笑，像是寫著「我們準備好了。」說實在的，我也跟著興奮起來。

5月31日晚上八點，我又迫不及待跑到剝皮寮跟團隊開會，把所有的流程確定，從發想到成形短短三天，特攻隊正式成立了。

這幾天開始，快篩特攻隊馬上就有任務要執行，請大家給予這群勇士們最大的鼓勵，謝謝他們繼續挺進第一線。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)