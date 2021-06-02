新北市雙和醫院62歲洪姓確診男子，疑不滿遭隔離入住負壓病房，竟持水果刀砍傷病房內3名女護理師，有名護理師右手韌帶被砍斷，身上還有多處刀傷，未料兇嫌被逮後還嗆聲：「留一命很好了」，喪盡天良的行徑可說是人神共憤，讓甜心主播李昕芸難掩怒火發文怒斥。

李昕芸昨（1日）對3名女護理師遭砍傷一事做出評論，她表示許多人在疫情嚴峻時刻仍得出門，但不忘堅守防疫原則，像是搭公車自動保持距離、維持梅花座，大讚台灣人大部分是可愛的，不過得知有確診者攻擊3名女護理師，讓她感到相當不捨，更難掩怒火斥責：「醫院可以請這些惡劣的人直接滾嗎？喔不，他們在我心中不是人是禽獸」，也不忘再三呼籲：「在家別出門，出門別群聚，我超想每天宅在家的，可以宅的，好好把握機會呀」。

主播李昕芸怒嗆砍傷護理師的兇嫌是禽獸。（圖／李昕芸 主播臉書）

網友們對於兇嫌行徑也難以諒解，紛紛留言：「攻擊醫護人員要加重刑法才對」、「真的很心疼，這種人應該直接放棄治療關起來」、「醫護人員因為這一刀斷了職業生涯，都沒有法律可以治那些人嗎」、「主播罵得好生氣，這種事佛都有火」、「我妹是護理人員，懂這心情，不理性人太多了」。

對此，新北市衛生局建議檢方加重求刑，對於第一線醫護同仁受傷，強調市府會在醫療、工作及費用上，全力照顧支持，務必讓醫護人員沒有後顧之憂。

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(中時新聞網)