金曲歌王蕭煌奇最新MV〈倔強的孤單〉，邀請《做工的人》薛仕凌、導演殷振豪聯手打造，描述所愛之人已不在身邊的孤單與思念，仕凌坦承：「歌聽到一半，情緒整個上來，沒辦法再聽下去。」現場演出時，不但哭戲一次ok，還哭到差點崩潰，讓殷振豪直呼：「表現太好了！」

〈倔強的孤單〉由蕭煌奇譜曲、姚若龍寫詞，殷振豪透露：「第一次聽到demo，我就決定要拍這樣的故事。」MV敘述男主角在旅途中因細故與女友爭執，沒想到女友卻發生意外天人永隔，於是他決定揹著沉重行囊、再次踏上旅程，只為了完成那片應該有兩個人的風景。

薛仕凌曾為金曲最佳演唱組合「大嘴巴」團員，近期以華劇《做工的人》、《生生世世》中的演出令觀眾印象深刻，他表示，蕭煌奇歌聲太動人，「第一次聽到demo，搭配MV腳本，我只聽了一半就關掉、聽不下去！因為覺得感情豐沛到我自己的情緒都有點hold不住！」他說，看完腳本，覺得故事實在太感人，也不敢再聽歌，決定把剩下的情緒和感覺都留到拍攝，一次爆發。

拍攝當天，薛仕凌背著登山重裝備在山道上上下下，一場思念過世女友的哭戲，他當場崩潰眼淚停不下來，他表示：「副歌第一句，一聽就有種說不上來的感覺，好像變成故事裡背著行囊上上下下的主角，蕭老師的歌聲，刻骨銘心，明明沒說甚麼、卻又說完了所有的東西。」蕭煌奇聞言笑說，「真的是要謝謝仕凌，辛苦的工都他做了，我只有唱對嘴，很輕鬆啦。」

蕭煌奇表示，之前就看過《做工的人》，對薛仕凌演技非常佩服，「這次很榮幸，能邀請到仕凌來拍MV，腳本其實蠻揪心的，找他來拍，以他的演技，相信大家看完都能對歌曲產生心有戚戚焉的感受。」蕭煌奇說，疫情期間人們被關在家，無法與親愛的家人朋友見面，那種滿滿卻說不出的關心，也是一種「倔強的孤單」，希望透過歌曲傳達療癒的力量，讓大家內心不再孤單。

他已因疫情宅在家近3周，可能是近幾年來待在家裡時間最長的時期，「在家寫寫歌、跟親朋好友通通電話，好像放了一段長假，也蠻好的。」他呼籲家人盡量不外出，畢竟最好的防疫方式，就是不要出門。

蕭煌奇最新MV〈倔強的孤單〉唱出動人心碎情歌。（環球音樂提供）

薛仕凌與蕭煌奇合作〈倔強的孤單〉MV，兩人互讚彼此作品。（環球音樂提供）

薛仕凌演出〈倔強的孤單〉MV，擔任翻山越嶺的男主角。（環球音樂提供）

(中時 )