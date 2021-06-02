警方將莊嫌查緝到案，訊後依詐欺罪嫌送辦。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

21歲莊姓無業男子，涉嫌從去年9月起，陸續在臉書假裝販售Airpods Pro耳機、PS4遊戲主機、Switch遊戲片及顯示卡等物品，另一方面在蝦皮購物網站下單購買商品，將平台產生的金融虛擬帳號提供給被害人匯款，當被害人匯款後，莊嫌即將該筆訂單取消，被害人匯款款項則返回至莊嫌購物網站錢包，不斷以此類似三方詐騙的手法進行詐騙，當被害人匯款後，遲遲未收到商品且失去聯絡，始驚覺受騙。

藝人卡古也曾在網路花了1200元購買遊戲，不料，卻遲遲沒收到貨，卡古要求對方退款，提供的帳戶卻被歹徒拿來當做人頭帳戶，導致卡古的帳號成為警示帳戶，氣得他主動公布被騙過程。

刑事局偵查第九大隊自今年1月起即展開偵查，專案小組3月下旬持搜索票前往莊嫌新北市住家搜索，當場查獲莊嫌並查扣犯案用手機及金融卡等贓證物，警詢後解送新北檢複訊偵辦。

警方持續清查被害人，發現共有64人被害，財損金額逾20萬元，上周再將莊嫌傳喚到案，二次將他送辦。

(中時 )