藝人馬國畢因職棒簽賭欠下近5千萬債務，因此賠上婚姻，導致他一度想不開，試圖燒炭輕生，所幸他重新振作，努力工作還債，不但積極接通告，還發展副業，在彰化投資了2間早餐店，同時在臉書直播叫賣，然而最近受到疫情衝擊，他也無奈坦言受影響，目前已經收掉一間早餐店。

據《三立新聞網》報導，馬國畢坦言，其中一間早餐店已經頂讓給女員工，另一間則因應政策，全面都改成外帶，每個月的營業額硬生生從原本的30萬砍半，變為15萬，只能努力苦撐下去，其實馬國畢原本還有經營炸雞店，但早在去年收攤，認賠190多萬。

馬國畢透露，原本已經還到剩600萬，「這一年賺的錢都來補這個洞，債務沒有減少多少。」如今早餐店又收掉，他表示債務金額和之前差不多，「所以要花更多時間去拼命賺錢。」馬國畢之前就曾提到，他直播1個月能賺10萬，但幾乎都把錢拿去還債。

馬國畢也慶幸公司有提供住宿、三餐和代步車，他每個月只花1萬元付生活費、加油錢及電話費，而他對工作也親力親為，還有些客人知道他的真實身份，反而成為鐵粉固定跟他買，努力不懈的精神受到許多粉絲支持，現在直播也變得越來越穩定，累積了不少固定回流的常客。

(中時新聞網)