吳宗憲女兒Sandy(吳姍儒)父女兩人攜手主持綜藝節目《小明星大跟班》，幽默風格深受觀眾的喜愛，女兒Sandy節目主持表現亮麗，近年更是拓展演其他副業「無聊咖啡」，咖啡品牌目前已經營三年多，日前推出即時麵升級上市，讓她感到非常開心，同時間卻收到粉絲傳來提醒，遇到不肖業者使用她和爸爸的合照，作為其他產品的廣告。

吳宗憲女兒Sandy(吳姍儒)昨（7日）在IG限時動態發文表示：「我們已經沒有其他管道可以遏止這些人！」Sandy她坦言，我們賣的商品，一定會去到我們自己的官網上宣傳商品，很清楚會知道是我們官方發文推薦，不會透過其他的平台來做廣告，請粉絲朋友們不要在其他平台看到廣告，誤以為是我們所代言的商品。

Sandy(吳姍儒)日前在個人IG分享居家防疫日常：「三月四月確實把我再度榨乾，一口氣拍了一整年的所有廣告與代言，一度覺得生活的日常就是這樣，直到五月中，就那麼突然進入警戒，我的眼壓腦壓隨著不斷升高，緊繃擔心頭是真的痛了起來。」她坦言，關在家的日子，自己學習煮飯，沒有胖也沒有變得憔悴，身體順順的就好。

Sandy(吳姍儒）提醒粉絲不要受騙。（圖/SandyIG)

Sandy(吳姍儒)並透露近期正在準備新書，疫情期間和編輯團隊們討論新書內容。許多粉絲帶底下留言：「好期待新書唷！」、「被照片裡的笑容療癒了近來的焦慮」、「Sandy要笑口常！」、「好像蔡依林」、「期待新書，也期待小情人麵」、「全新的成長加油！」

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)