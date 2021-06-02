本土疫情持續延燒，不少民眾趕去賣場搶物資，不料卻讓小偷有機可趁。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

本土疫情持續延燒，不少民眾趕去賣場搶物資，不料卻讓小偷有機可趁，有恆春居民1日到某賣場購物時，把錢包放在貨架上沒拿走，回過神取時只剩下空包，證件與現金全都不翼而飛，幸目前各大賣場都實施實名制，經警方調閱監視器加上實名制助攻下，小偷迅速落網，訊後依竊盜罪嫌送辦。

恆春警分局指出，恆春鎮有居民1日下午至西門路某賣場購物，過程中將錢包放在貨架上未取走，返回時發現錢包內的信用卡、身分證、現金都遭竊盜不翼而飛，於是在臉書發文求救，同時也報警處理。

而建民所獲報後，立即調閱相關監視器並查訪附近民眾，發現犯嫌當時就站在被害人身旁，眼見被害人將錢包放在貨架離開後，隨即下手行竊，掏出錢包內財物後逃逸。警方經對比監視器畫面與實名制資料後，確定犯嫌為張姓男子，隨後將他查緝到案。

警方說，全案共起出6張信用卡、被害人身分證、2000元贓款等，訊後依竊盜罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

對此，恆春警分局長陳至瑋特別呼籲，民眾外出時仍應提高警覺，隨時注意本身財物放置是否安全，包包拉鍊應拉上並背在前方目視所及處，避免遭宵小覬覦，也呼籲不法人士勿心存僥倖，以為犯案神不知鬼不覺，或誤認警方對小案不重視，民眾的小事就是警方的大事，恆警必將積極偵破。

(中時 )