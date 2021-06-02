桃園市復興區零確診破功，市長鄭文燦2日在防疫會議表示，雖然中央尚未宣布，但因2公所員工遭家人傳染確診，要立即處理，宣布全復興區公所下周一前改居家辦公、停止洽公，公所261位員工全採檢、預計匡列20人居家隔離，他也呼籲民眾假日待在家、不要上山群聚。

鄭文燦表示，中央2日公布復興區公所2公務員同住家人案9133、9134確診，市府緊急匡列採檢，2員工也於今早檢出陽性反應，雖然中央未公布編號，但為了立即處理，宣布全公所261位員工全採檢，目前已匡列居家隔離8人，預計匡列居隔者有20人，全公所到下周一前改居家辦公、停止洽公。

鄭文燦說，初步疫調復興區公所2員工都住在大溪，因家人確診而染疫，目前採檢範圍已超過原有員工總數，只要有接觸或可能風險都採檢。他提到，前段時間假日到復興區車輛多，2周前決定實施入山勸導，復興區各里辦昨起實施設置4個勸導站計畫，他再度呼籲不論平假日都盡量在家、不要到復興山區群聚。

(中時 )