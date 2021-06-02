新北市土城某長照機構爆發群聚感染，目前已知1確診者死亡，新北市長侯友宜今主持防疫會議，建議中央將長照機構照顧者與被照顧者，納入第三類疫苗優先施打名單；媒體追問新北是否有企業有意購買疫苗？侯友宜說，企業捐出疫苗需要中央核定，若有接獲愛心企業反應，都會跟中央呈報，「拜託中央快一點，不要再讓民眾等了」。

侯友宜說，若有企業要捐出疫苗，都需要中央核定，若有接獲愛心企業反應，都會跟中央呈報，這部分仰賴中央協助，像是郭台銘董事長就是新北市的企業家，已經在72小時趕出文件，麻煩中央快點核定，拜託中央「快一點、快一點」，不要再讓民眾等待了。

媒體追問，侯友宜指示將長照機構納入疫苗優先施打名單，是否壓縮到現有的醫護人員疫苗？侯友宜坦言，其實目前中央分給新北市的3.9萬劑，早就安排好要給一、二、三類，並沒有餘裕分配長照機構人員，因此建議中央如果有下一批疫苗進來，能夠將長照機構視同第三類優先施打。

(中時 )