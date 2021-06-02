財政部今(2日)中午澄清公股金融事業並無買賣高端疫苗股票，公股券商買進高端的交易紀錄是受理客戶委託及代理下單買入，屬客戶交易行為，非屬公股金融事業之投資，下午修正新聞稿表示「財政部所屬八大公股金融事業均未動用自有資金買進高端疫苗股票」，報導內容與事實不符，並提醒投資人小心觸法。

高端股價已經跌破300元，來到284元價位，苦吞第3根跌停板，有網友在PTT貼出八大公股的買超資訊，也傳出八大公股逆勢買進高端股票，財政部中午發布澄清稿嚴正澄清，公股金融事業均未持有高端疫苗股票，報導內容與事實不符。財政部並說明，公股券商辦理經紀業務係受理客戶委託及代理下單買入，屬客戶交易行為，非屬公股金融事業之投資，特此澄清。

財政部下午修正新聞稿，除在標題原本的「澄清」修正為「鄭重澄清」，在第一段則將原本的「公股金融事業均未持有高端疫苗股票」，修正為「財政部所屬八大公股金融事業均未動用自有資金買進高端疫苗股票」，進一步駁斥八大公股買高端股票的說法與事實不符。

新聞稿的第二段經修正後則再次強調，「至於公股券商辦理經紀業務都是接受客戶委託下單及買賣，沒有動用八大公股金融事業自有資金購買高端疫苗股票，在此特別鄭重澄清。」

財政部最後也提醒，請投資人不要相信謠言，勿再轉傳或散播相關錯誤資訊，避免觸法；如有人藉此意圖影響股市行情，將蒐集資料，移請相關主管機關調查。

(中時新聞網)