六月底將有200萬劑疫苗到貨，許多人好奇疫苗的品牌，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(2)在記者會上表示，目前無法掌握是哪個疫苗，到了以後會再說明，此外，陳時中面對媒體提問時的回答，也都讓人感到一頭霧水，而此事也在網路上引起網友熱議，許多網友都感到十分傻眼。

面對媒體詢問，六月底來的200萬劑是否為BNT疫苗？陳時中說，月底目前還無法掌握是哪個疫苗，到了會說明，國際都在搶貨，對於疫苗供貨時辰很難掌握。此事也在PTT上引發網友熱議，許多網友都對陳時中此言感到傻眼，「沒掌握是哪招」、「會不會來都不知道 你被騙幾次了？」、「那你怎麼知道有200萬？」、「品牌都不知道是要怎麼知道會來」、「不是，連哪支疫苗都不知道怎麼確定時間數量」、「真的失智了…完全語無倫次…」、「窩買了什麼，窩不知道…」、「買驚喜包欸，買東西還不知道哪一牌？」

更有網友揶揄陳時中，「原來是買福袋啊，我還以為是買疫苗呢」、「原來疫苗也有福袋」、「買疫苗不像買菜，像抽福袋」、「不要太不滿，給你各位抽福袋」「該不會福袋一開..恭喜您抽到食鹽水」。

同時，國內4月爆發諾富特事件後，本土疫情也在5月開始多點爆發，外界將原因指向機組員3天檢疫、11天自主健康管理的鬆綁措施，但指揮中心卻沒有相關會議紀錄，監察委員將進行調查，陳時中則說，案件非常多，請監察委員見諒。

陳時中的回答也讓PTT鄉民感到一頭霧水，直言「請問國小開班會都有會議紀錄，什麼樣的會議不，需要紀錄呢?有沒有這方面的八卦？」其他網友們也說，「喬事情的時候」、「就算皇帝說話，都有史官紀錄」、「會不會連會議都沒有」、「衛福部要不要向國安會請教一下，什麼是永久機密，拿沒記錄這種話搪塞」。

此外，陳時中說「分流管制好像有下降；有時候又好像有上升」，也在PTT上引起網友討論，「我覺得你好像在講廢話，又好像不是」、「薛丁格的效果」、「在有與沒有之間啦」、「我是誰？我在哪？現在要幹嘛？」、「這小學生都會講，需要他來說？」、「到底他出來幹嘛的」、「薛丁格的確診？」、「哪一章統計學有教這種說法的」。

(中時新聞網)