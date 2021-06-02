佛光山所屬的國際佛光會表態要進口50萬劑嬌生公司（Johnson & Johnson）的新冠病毒（COVID-19）疫苗。但嬌生公司回應，只跟政府機構和歐洲聯盟執行委員會（European Commission）等超國家組織（Supranational Organisation）協商疫苗採購事宜。為什麼藥廠只跟中央政府交易？律師林智群點出關鍵，那就是不管是輝瑞、莫德納、az、嬌生疫苗，全都不算完成品，萬一出問題，可能被告到倒閉，只有中央政府能扛下最終責任。

疫苗是終結疫情的希望，但政府採購疫苗速度與量都跟不上疫情，地方政府、民間團體忍不住想自購，不過最終仍是要透過政府簽約。「為什麼藥廠只跟中央政府交易？」，律師林智群在臉書發文指出，不管是輝瑞、莫德納、az、嬌生，都不算完成品，一般藥品研發時間都是8-12年，甚至更久，三期結束，主管機關完全核准，才會進入市場，進入市場後如果發生重大問題，主管機關會要求下市。

不過新冠肺炎是突發公衛事件，全世界大爆發，這時候實在管不了那麼多，藥廠知道他們研發的產品是在急就章情況下完成的，政府也知道，但真的急了政府只能給緊急授權。既然是未完成品進入市場，就會產生一個問題。「萬一產品出問題，藥廠光被告，就飽了，還可能倒閉」。

那怎麼辦？「政府這時候說：『沒關係，我給你司法豁免，人民不能告你！』」，萬一人民打疫苗死亡怎麼辦？政府出來負賠償責任。「不管是緊急授權、司法豁免、大規模賠償責任，只有政府才能處理、負責，所以藥廠只會跟政府打交道，跟中央政府打交道，所以中央政府負最終責任，因為他們在跟藥廠交易時，已經承諾要承擔藥廠原本應該承擔的責任了。」。

(中時新聞網)