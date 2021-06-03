《航運股》櫃場橋式起重倒塌 陽明：事故釐清中 13:082021/06/03 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄港70碼頭發生天車崩塌事故，陽明的貨櫃受到毀損，陽明(2609)表示，目前還在釐清中。 根據通報內容，陽明位於高雄港的70號碼頭，今日11時30分遭一艘OOCL航運公司所屬的大型貨櫃輪撞上起重機，造成碼頭邊兩台塔式起重機倒塌，由於當時正有人員在起重機內作業，造成1人輕傷，受困在起重機上，目前派吊車搜救中。 台股賣壓出籠 收盤小漲2點 高端上萬張賣不掉 《熱門族群》台驊投控領軍 貨攬族群噴發 (時報資訊) #陽明 #起重機 #釐清 #高雄港 #起重 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 移工染疫 京元電強調不停工 04:102021/06/03 財經要聞 1分鐘讀財經》航運40年最旺 這產業恐爆倒閉潮 08:222021/06/02 財經 陳時中指郭台銘買疫苗缺原廠授權書 郭辦：等釐清再回應 22:002021/06/02 生活 貨櫃三雄弱了 航運股「這族群」全拉漲停 10:402021/06/02 財經 台驊：航運業今年一帆風順 04:102021/06/02 財經要聞 3＋11無會議紀錄 高虹安疑毀屍滅跡 04:102021/06/02 社會新聞 上萬張等著逃命 高端慘殺第4根跌停 09:052021/06/03 財經 電傳合擊 台股收復511失土 04:102021/06/02 財經要聞 火神的眼淚真實寫照 消防員批違章工廠成同仁墳場 11:442021/06/03 生活 基隆老翁田寮河溺水 救起時無呼吸心跳 12:042021/06/03 社會 電子股扯後腿 航運股轉弱 台股紅翻黑 12:042021/06/02 財經 財經熱門新聞 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 EPS跟萬海差不多 陽明、長榮只能當細漢？專家斷言更恐怖結局 - 財經 高端跌停 8大官股偷買近7千萬？財政部回應了 - 財經 《傳產》疫情程咬金 北台灣房市急凍 - 財經 - 時報資訊 高端散戶慘賠嚇哭 網一看對帳單驚：內情不單純 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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