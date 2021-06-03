高雄港70碼頭發生天車崩塌事故，陽明的貨櫃受到毀損，陽明(2609)表示，目前還在釐清中。

根據通報內容，陽明位於高雄港的70號碼頭，今日11時30分遭一艘OOCL航運公司所屬的大型貨櫃輪撞上起重機，造成碼頭邊兩台塔式起重機倒塌，由於當時正有人員在起重機內作業，造成1人輕傷，受困在起重機上，目前派吊車搜救中。

(時報資訊)