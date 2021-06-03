全國疫情三級警戒當前，出門、上銀行辦事都有染疫風險，星展銀行（台灣）早一步架構的多管道數位金融服務，在此波疫情中，為客戶提供無縫接軌的「零接觸，零風險」金融服務，3日進一步推出視訊保險簽單服務，方便客戶無須親簽便可安全投保。

星展銀行（台灣）表示，即日起推出期間限定視訊保險簽單服務。在與客戶確認投保需求及欲購買的保險商品後，星展銀行（台灣）即可協助客戶進行線上視訊簽單作業，過程中理專將依規定出示銷售證照表明身分，並向客戶確認身分、投保意願及取得同意採視訊執行後，由客戶親自簽署投保相關文件，全程採視訊方式進行，後續並安排正本取件，為客戶在這個格外需要保障的艱難時刻，提供安全的保險服務。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展多年前就針對數位轉型進行超前部署，例如全新數位平台提供囊括查詢、交易、投資、繳款、服務與產品申請等54項完整功能，客戶只需在家動動手指，就能完成日常銀行需求，在疫情考驗下充分展現數位領先地位。自五月中以來，星展銀行（台灣）分行來客數大幅減少，消金客戶使用各種數位通路比例則顯著提升，不同通路成長幅度約為3％至38％不等。

星展台灣的數位金融服務，多軌道在消金、企金開發，目前已有超過60％的基金交易、換匯、信用卡及信貸申請，以及約70％的轉帳皆透過網銀或行動銀行完成；同時，企業客戶使用數位通路完成企業金融交易的比例，也較疫情前大幅成長近10％。

(工商 )