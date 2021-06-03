今下午新黨和國民黨民代，號召車輛至總統府前發起「小英，給我疫苗」快閃長按喇趴抗議；總統府發言人張惇涵表示，這類的政治操作或作秀，企圖刻意煽動對立情緒，不僅造成不必要的群聚，對防疫工作也並沒有任何幫助。

前新聞局長鍾琴、國民黨立委鄭正鈐今天共同發起「小英，給我疫苗」快閃活動，下午2點有近百輛汽車與機車，從各地前來「路過總統府」，一起長按喇叭表達憤怒，要求蔡政府儘速拿出足夠的國際認證疫苗。

張惇涵說，台灣從去年9月與COVAX、10月與AZ，乃至今年2月與Moderna簽約，已經外購2,000萬劑疫苗。但因為國際疫情持續險峻，全球疫苗供需狀況確實緊張，全世界許多國家都面臨疫苗短缺的狀況，世界各國政府也都竭盡所能，希望以最快速度獲得疫苗，台灣也是如此；並且，政府民間也在共同努力，爭取更多疫苗供應。

張惇涵表示，因為本土疫情嚴峻，許多國人不安焦慮，也影響生活經濟，對於防疫工作也有不同意見，但我們衷心感謝絕大多數國人配合防疫指引，落實自身的防疫工作。然而，此時此刻，防疫第一，這類的政治操作或作秀，企圖刻意煽動對立情緒，不僅造成不必要的群聚，對防疫工作也並沒有任何幫助。

(中時 )