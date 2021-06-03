美國空軍F-15EX戰機

美國空軍3月接收了超過20年來的第一架新型4代戰機F-15EX，這款戰機是根據已驗證的設計所研製，將汰換那些使用接近極限的戰機。然而，評論家說，在未來的戰爭中，像F-15EX這類戰機只會成為「昂貴的標靶」。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，美國空中國民警衛隊總監羅亞（Mike Loh）在接收儀式中說，F-15EX的降臨是及時雨，因為空軍必須在這個大國競爭的時代，確保擁有最富戰力的戰機，以捍衛國土。美國空軍希望，未來10年能買144架F-15EX戰機，甚至擁有採購多達200架的選項。儘管大吹大擂，但空軍採購F-15EX 的決定仍面臨相當多的批評。

美國空軍協會（AFA）旗下智庫「密契爾航太武力研究所」（Mitchell Institute for Aerospace Power Studies）執行長柏基（Doug Birkey）便直言，「這是種被擊落的昂貴方式，從好幾個角度來說，空軍部署這種戰機真是糟透了」。

其實他會這麼說，是因為擔心，F-15已有45年歷史，而它的現代版F-15EX在充滿威脅的現代環境中，幾乎沒有生存機會。但它不僅會占用其他設計與專案的資源，就長遠來說，實際花費也會比5代戰機更昂貴。

乍看之下，採購F-15EX似乎是連想都不用想的事，它是通過驗證的F-15戰機現代版。而事實證明，F-15在空戰中戰無不勝。不過，美國空軍採購首長李察遜（Duke Richardson）說，F-15EX將汰換的F-15C和F-15D都已接近使用極限，而這些老舊的戰機中，有75%早就超過了服役年限。

原本5代戰機F-22應該要取代它們，但由於預算被砍，才生產了不到200架，2009年就已停產。而後來推出的F-35造價高昂，生產速度又慢，迫使空軍繼續使用已過了服役年限的F-15。由於戰機的任務不同，美國空軍希望4、5代戰機能混搭使用。此外，美國國防部也希望，能維持「強大的工業基礎」。要是沒有F-15，美國空軍所有的戰機都會是洛馬的產品。

(中時新聞網)