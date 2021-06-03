社區感染風暴擴至長照機構，兩天內雙北8名機構住民死亡，為此，台北市長柯文哲下令長照機構人員全面優先施打疫苗。社會局長周榆修指出，長照機構人員已在今日提早分批接種，預計本周打完1000位。

柯文哲指出，長照是典型群聚感染，以前新加坡移工宿舍就有類似的案例，因為浴廁、餐廳共用，所以感染就是整波被影響，所以一旦感染後，應要用快篩、疫調方式處理。

柯文哲表示，最近研究類似宿舍群聚問題，但若感染就停工，對產業界有很大的問題，宿舍型的確是防疫弱點，所以吃飯分散吃，不要共餐，當年SARS台大急診處就是規定，每個人在外面草地隔10公尺分開吃飯，因此強調硬體要分艙分流，一步步執行。

周榆修指出，全北市共有98家老人安養護機構、2間住宿型長照型機構，加上身障住宿型機構，總共約有3900位工作人員，目前第一波預計在這周1000人接種疫苗。

周榆修說，第一類接觸人員約2900人，再來才是第大二類非直接接觸，意思是指行政人員，這部分會盡快分批施打完畢。

周榆修強調，施打疫苗臨床上會有發燒等生理反應，這些接種疫苗的工作人員還需要考量到自身身體不良反應後，還是必須維持機構量能，這部分北市會一併考量，後續會依照上述原則來持續且盡快來施打。

(中時 )