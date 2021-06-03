動物之家每日定時加強場區環境消毒。（新北市動保處提供）

配合新冠疫情三級警戒管制措施，新北市毛寶貝生命教育園區及各動物之家已暫停開放，工作人員進出皆採實聯制登記，動保處已加強各個動物之家防疫措施，並宣導民眾多利用智能認養網路即時影像系統，線上挑選可愛的毛寶貝，彼此陪伴在家一起度過防疫期間。

飼主劉小姐透過線上智能認養即時影像系統認養貓咪「柑仔」，她說，疫情期間還可以安心認養「柑仔」回家作伴，給家裡增添了許多歡笑聲，真的很療癒、也很開心！

板橋動物之家駐區獸醫師黃亭瑄表示，動保員們每日定時執行清潔消毒環境，加強做好防疫措施，為的就是給毛寶貝們及人們一個乾淨、舒適並安全的環境，民眾也可使用智能認養網路即時影像設備，就算宅在家滑手機也能線上觀看動物之家毛寶貝活動時的療癒畫面，尋找與自己投緣的毛寶貝，而且只要記下畫面上標註的編號，就可到動物之家快速找到心儀的毛寶貝。

動保處表示，因疫情嚴峻民眾宅在家的時間漫長，鼓勵民眾可多利用智能認養線上觀看毛寶貝，疫情當下找一個投緣的毛寶貝是最好的陪伴紓壓，也可以與家裡小孩共同玩樂，讓在家防疫時間變得好療癒，齊心協力度過這一波疫情。

(中時 )