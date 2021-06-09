慈濟志工贈送近1000顆粽子到花蓮縣榮民之家，在防疫期間藉由一份小心意，溫暖每人的心。（慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

榮民伯伯得知志工前來送粽子祝賀佳節，在樓上熱情地和志工打招呼，「謝謝你們，祝你們端午節快樂」。（慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

在志工送來粽子後，榮民之家主任方矩為了避免群聚，請長者們待在自己房間，用麥克風廣播和大家分享喜悅。（慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

近期疫情嚴峻全台進入三級警戒，各縣市政府呼籲民眾減少非必要跨縣市移動，原先可望在佳節與家人團聚的機構長者們，心情不免遭受影響。花蓮慈濟醫院社會服務室副主任顏惠美進而特別規畫送粽子到各關懷機構，防疫期間藉由一份小心意，溫暖每人的心。

顏惠美首站前往花蓮縣榮民之家，「親愛的爺爺奶奶們，志工帶粽子來嘍！他們要來祝大家端午節快樂！」為了避免群聚，榮民之家主任方矩請長者們待在自己房間，用麥克風廣播和大家分享喜悅，並一一由志工送達至房間門口。

方矩表示，榮民之家現有382位長者居住，目前有202位通人共同照顧，感謝慈濟的志工每年都沒有忘記我們。其中一位榮民伯伯得知志工前來送粽子祝賀佳節，興奮地走出房門，在樓上熱情地和志工打招呼，大聲地說「謝謝你們，也祝你們端午節快樂」。

顏惠美表示，榮民長者用盡他們的大半輩子守護我們，現在他們年紀大了，換我們來守護他們，之前得知榮民之家長者們落實防疫，已經好段日子沒有出門，所以送粽子的第一站才會選在榮民之家，讓長者們知道大家都很感謝他們的付出。然而，以往每年都會有志工親手包粽子，礙於防疫期間不能群聚，在北區志工的支持下，此次也贈送近1000顆粽子。

顏惠美說，除了榮民之家，這幾天志工也會陸續前往禪光育幼院、聲遠之家等機構，甚至回前往獨居長者家中關懷。防疫工作需要大家一起配合中央流行疫情指揮中心，減少非必要的外出與跨縣市移動，志工一定會好好地陪伴在在地長者身旁，請大家毋須擔心，並用虔誠的心念共同祈願疫情早日平息。

(中時 )