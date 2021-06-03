台股今(3日)開高震盪，指數終場收在17246.16點，上漲81.12點，因尚未二期解盲就接到政府訂單引發爭議的高端疫苗連吞4根跌停，很多人在討論高端會跌幾根跌停，分析師表示，操作生技股必須考量到萬一解盲失敗的風險，且風險與報酬不成比例，現階段不建議貿然進場低接，萬一被套在高檔，也不建議攤平。

大盤今日一度站上17300點，多空拉鋸下，台積電原本站回600元，收盤則以596元作收，鴻海、中鋼以及金融股賣壓相對較重，摩爾投顧分析師鐘崑禎指出，17300點剛好是前波的大量套牢區，今天稍微量縮，是在消化前高的賣壓，明天如果量再繼續縮一下，並消化賣壓，下周站上17300點的機率就會非常高。

從量價結構分析，鐘崑禎表示，資金仍落在傳產族群，所以航運、造紙走強，但近期資金有點像蹺蹺板，當電子資金低於4成，隔天或是後天就又會回到5成，因此，在傳產原物料及航運族群部分，持股的可續抱，假如要布局，則較建議低接電子股，有點反向布局的概念，如果要操作鋼鐵等傳產原物料及航運族群，則應該在電子股資金回到5成時再買。

對於本周討論度相當高，股價卻連吞4根跌停板的高端，天天有上萬張賣單搶賣，鐘崑禎表示，先從基本面來看，現階段確實沒有實質的營收數字出來，加上近期話題性非常強，不管是陰謀論，或是加了點政治色彩，不建議去操作這類型股票，畢竟解盲會不會成功，仍然存在風險，就算有高達90%的機率會成功，也還是有10%的風險存在，風險與報酬完全不成比例，如果解盲成功，可能往上拉3-5根漲停，萬一有什麼意外，就有可能會出現10幾根跌停，所以現階段不建議投資人貿然進場低接，如果是已經持有的，可以先放著，等一等，但也不要去做攤平的動作，風險會比較低。

鐘崑禎說，操作生技股票，一定要把萬一臨床實驗失敗的機率考量進去，萬一失敗，有沒有其他的營收或是產品線可以支撐股價，風險才會比較低，或是把資金放在其他的電子或傳產股。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(中時新聞網)