中央氣象局發布第3號海上颱風警報，「彩雲」颱風於3日下午2時的中心位置在北緯 17.5 度，東經 118.5 度，即在恆春的南南西方約 550 公里之海面上，以每小時19公里速度，向北轉東北進行。高雄市海洋局籲請漁民與養殖業者做好防範措施。

根據氣象資料顯示，颱風中心目前在鵝鑾鼻南南西方海面，向北轉東北移動，其暴風圈正逐漸朝東沙島海面及巴士海峽接近，對東沙島海面及巴士海峽將構成威脅。

高雄市海洋局已請農委會漁業署漁業廣播電台，及高雄區漁會漁業通訊電台隨時透過廣播提醒漁友及早因應。東沙島海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。另受颱風外圍環流影響，台灣西南部、東半部蘭嶼與綠島，及恆春半島沿海地區將有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

海洋局籲請漁友嚴防颱風可能帶來之災害，如遇緊急情況，應立即利用船上通信系統與附近電台或鄰近漁船聯繫，取得適時之救助。對於在港內避風之漁船，則請漁友應繫緊纜繩，並做好相關避碰措施，以防強風造成纜繩斷裂，導致船隻漂流或船體因彼此嚴重碰撞而受損。

(中時 )