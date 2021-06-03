今年不少人因為疫情而沒有去實體店買粽子，電商上的粽子反而相對熱銷，而且因著大家的冰箱都冰囤貨的食材塞滿，樂天市場也發現不少人都以3到10顆的少量組合購買，比例也較去年提高20%，不過今年大家都需在家防疫過節，因此電商上仍推出不少熱銷的粽子組合，同時也呼籲需要訂購的民眾提早下單，以免訂單塞車而無法如期收貨。

不過說到端午節仍是以傳統口味的最為熱銷，蝦皮購物發現今年消費者對於鹹粽單日需求量有著成長近6倍，當中以狀元油飯端午限定頂級干貝粽6入組的單日需求量最高，較平日成長破10倍之多。

PChome 24h購物也觀察到今年線上選購粽子的熱度更勝過往，近1周的銷量已有2倍成長，以6到10顆的組合最受歡迎，而且還是以「市場老店名粽」為大宗，其次因著線上選購的關係，一盒多口味的粽子禮盒也成為了熱銷商品。

遠傳friDay購物上5月第2周站上粽子關鍵字搜尋量，單周就瞬增60倍，順勢帶動銷量較去年成長近50%，而最受歡迎的也是銷量冠軍、常年不敗的南門市場立家肉粽。

蝦皮購物的狀元油飯端午限定頂級干貝粽（6入），原價458元，特價366元。（蝦皮購物提供）

PChome 24h購物上美福飯店的美福豪情粽夏禮盒（5入），特價1500元。（PChome 24h購物提供）

遠傳friDay購物上的銷量冠軍、常年不敗的南門市場立家肉粽，精選名粽任選10顆（5顆/包），原價899元，特價699元。（遠傳friDay購物提供）

另外新式特別口味的粽子也相當受消費者喜歡，像PChome 24h購物上的「點心冰粽」也是在最近炎熱天氣中來的另類熱銷粽子，而奇摩購物中心上的粽子業績達年增4倍之餘，還有多款創意粽子也熱銷，特別是主打健康的未來肉、微藻植物肉等特殊食材入粽就相當特別。

樂天市場上更有著以傳統的北部鹹粽，加入近年饕客大愛的「鹹蛋黃金沙」與干貝結合，打造出會「流沙」的頂級干貝流沙粽，也是今年另類的粽子新選擇。

Yahoo奇摩購物中心的i3 ideal meat-未來肉滷香粽子＋客家粿粽子（10入），原價1919元，6日前享早鳥特價1070元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

樂天市場上揪鮮級的頂級干貝流沙粽（12入），原價2000元，特價1440元。（樂天市場提供）

(中時 )