台灣新冠肺炎疫情大爆發，確診人數即將突破萬人大關，接種疫苗成了避免染疫的唯一解方，偏偏國內卻陷入無足夠疫苗可打窘境，因而掀起逃難潮，只要有機位，再多的錢都願意花，以致近日飛往疫苗充足的美國班機班班客滿，讓號稱「黑卡」的富豪們，狂CALL美國運通客服，希望能夠幫忙協助訂到機票。

「黑卡」號稱是卡中之王，是由「美國運通」（American Express）發行，只向「非常有錢」的特定人士發送「邀請函」申辦，光是第一年的年費又高達16萬以上，在台灣持有黑卡的人，基本上身價都在5億以上。

為了確保黑卡的高級與獨特性，黑卡的持有人必須維持一年25萬元美金(約750萬台幣)以上的開銷，如果是商務用途，一年更要花費50萬元美金，持卡人的家庭年收入也必須要平均為130萬美元(約合4200萬元台幣)。「黑卡」成了上流人士另類的財力證明，只要有「黑卡」就沒有做不到的事。

由於台灣疫情嚴竣，又沒有足夠的疫苗可打，這些「黑卡富豪」便不惜任何代價，近日狂CALL客服訂頭等艙，緊急帶全家人一起到美國接種疫苗。據《ETTODAY》報導，一名美國運通客服的小姐透露，最近訂到美國機票的電話相當多，其中「黑卡」客戶打來劈頭就說「我要飛美國機票，麻煩盡快幫我查」，另黑卡客戶直言「要到美國打疫苗」，同時希望能盡快幫忙找到能做PCR的醫院，當然，黑卡貴賓的要求，客服也都使命必達。

(中時新聞網)