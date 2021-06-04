【旅遊經 編輯部報導】再過幾日即是6月8日世界海洋日，民眾雖然現在正在防疫期間，也希望能藉由特別的日子喚起世人關注瀕危生物，進而關懷所有動物。而新北市政府動物保護防疫處特別在近日，於白沙灣海水浴場野放傷癒保育類野生動物綠蠵龜-茴香，現場邀請負責收容照護的臺灣海洋大學程一駿團隊一同野放，以最低的人流，藉此宣導防疫期間一樣重視生態保育，盡速讓可野放個體回歸自然，另外呼籲民眾如有發現擱淺鯨豚、海龜可通報118或1999，進入海保救援網(MARN)系統，透過救援團隊，擱淺動物可以回復健康，這次大家共同見證綠蠵龜再次回到自然，自游自在。

野柳海洋世界現場救援擱淺鯨豚(圖片：新北市政府動物保護防疫處提供 )

綠蠵龜緩慢爬行回家 (圖片：新北市政府動物保護防疫處提供 )

新北市政府動保處表示，長期與台灣海洋大學程一駿團隊合作，3月14日接獲民眾通報，於三芝區麟山鼻沙灘發現困於流刺網的活海龜，現場民眾原本預計直接海拋，所幸透過MARN系統收容，獸醫初診白血球指數有慢性發炎的症狀，歷經3個月照護醫療，經回診追蹤血液理學檢查已回歸正常值，確認達野放標準，於近日將其盡快釋回大海，選擇靠近麟山鼻沙灘的白沙灣海水浴場野放，順利救援成功，期待牠奔向大海。

新北市三面環海，地理環境得天獨厚，海岸線長達145餘公里，幅員遼闊生態豐富，近年來全民對於野生動物保育及動物保護觀念都有提高；鯨豚、海龜看似跟人生活遙遠，但其實不然，在北海岸時常出現綠蠵龜、欖蠵龜、玳瑁、侏儒抹香鯨及長吻真海豚等，也不時會有謎航鯨豚、海龜擱淺，新北市截至今年5月底共通報海龜42件，鯨豚2件，死亡鯨豚、海龜會擇適地掩埋，活體後送專業團隊進行醫療照護，回復健康後，評估動物狀況，擇期野放，透過MARN救援團隊前往搶救，以保育珍貴的海洋生物資源。

新北市政府動保處指出，民眾若是在海岸邊發現擱淺的鯨豚、海龜，切記不要主動接觸，撥打118聯絡各地海巡署或是1999通報，動保處將視情況派員救援鯨豚、海龜等動物，共同維護野生動物保育工作。

(中時新聞網)