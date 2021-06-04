【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】雙北疫情升溫後，5月14日至6月2日柯文哲一共發59篇，短短三週就替他粉專增加51,476名粉絲，相較近期他粉絲數低點1,925,826，至今已來到1,982,897名粉絲，柯文哲粉專粉絲數快速增加，他4月平均每天只增加28人，但5月翻漲61倍，每天平均1,716人成為粉絲，人氣隨北市疫情升溫，雖然距離他2019年超過212萬粉絲大關，還有一段距離，卻也顯示出人氣快速回升。

雙北疫情加溫，兩位市長人氣也都爆增，新北市長侯友宜在宣布三級警解後，發文積極，三週發出89篇貼文，近3週粉絲增加26,624，目前累積513,287。

透過《FANSDO粉絲行為追蹤器》查看柯文哲、侯友宜二人最佳互動貼文都與疫情相關，柯文哲互動最熱門的貼文，是他5月16日發文詢問「大家有乖乖地待在家嗎」由於前一天他記者會上提醒民眾盡量留在家裡時「比中指」，吸引許多網友留言報到「有」、「在家點外送 怕被您比中指」，第二則是柯文哲針對醫院量能，增加病床數說明的貼文，第三則是鼓勵民眾不要氣餒圖文，按讚留言分享加總互動數平均18萬。

侯友宜最熱門的前三名粉專互動貼文，分別是5月22日呼籲民眾待在家，5月23日宣導2人以上同車戴口罩，附上司機在熱天全副武裝防疫照片，引起網友留言加油，熱門貼文的第三名則是5月30日他發出影片，針對疫苗隔空嗆中央「不要再刁難」強點「這都是我的新北市民」吸引兩派網友留言討論，互動數80,144。

(中時新聞網)