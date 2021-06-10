台北市某診所遭爆8日深夜違規替不符資格者施打AZ疫苗，北市政府昨（9）對診所重罰200萬元，並終止合約。市長柯文哲坦言管控有問題，在記者會現場認錯並將案件送政風處調查，此事也引發綠營群起撻伐。藥師林士峰認為，此事凸顯了政府疫苗採購不力與政治操作兩大關鍵，在大動作攻擊政敵的同時，「都不怕火燒到自己」。

林士峰昨日在臉書發文表示，他看到台北市診所偷打疫苗新聞的時候，其實他還滿佩服民進黨團的操作，畢竟「享特權」的確一向讓人深惡痛絕，特別是現在大部分民眾對疫苗抱持引頸期盼的態度，才會出現「是不是有人偷打疫苗」的質疑。

對此，林士峰指出兩大關鍵：第一，這個消息不就是突顯了，台灣疫苗嚴重不足的問題嗎？買疫苗在世界各國都是國家的事，追根究柢，是政府疫苗採購不力，才會衍生出這些亂象，結果我們執政黨不好好檢討就算了，還從這件事情衍生出的問題，大動作去攻擊政敵做政治操作，都不怕火燒到自己。第二，派發疫苗到台北市的診所，指揮中心就有資料，如果診所敢未依指示只打前三類的人員施打，肯定會受罰的，在事件還沒明朗前，新聞倒是鬧得挺大的。

此文一出，引發網路熱議，留言數高達近300則，網友紛紛回應：「綠營想轉移注意力，結果最後結論又回到——疫苗不足」、「可以轉移執政黨防疫不力焦點，當然集全黨之力往死裡打囉」、「如果疫苗充足，現在就沒有偷打的顧慮了」、「看到現在。真的覺得心累。原本以為台灣的環境再糟也就這些年的谷底。最壞也就這樣。這一次的疫情讓我覺得有能力還是自我求生吧」。

(中時新聞網)