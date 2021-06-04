台北增152例 柯文哲召開記者會說明

日本捐贈台灣第一批124萬劑AZ疫苗於今(4日)下午到貨，後續還會分批提供，美國首批援外疫苗也將在6月底釋出，名單包括台灣，也讓疫苗分配問題成為民眾關心話題。台北市長柯文哲於15:30召開防疫記者會，他說，校正回歸不是非常即時、有時間差，但趨勢看的出來，目前確診案例、潛在感染源已經散布到北市各區，這種情形防不勝防，會慢慢滲出去，將來整個台灣要有隨時旁邊出現感染案例的這種心態，短期內三級管制大概沒辦法解決，一放鬆就會飆上去。

關於日本今送抵疫苗，柯文哲說，不認為明天馬上會發20萬劑，會按照中央撥給數量做有效率施打，唯一要提醒中央，政委唐鳳有一個網路預約疫苗系統，預計六月中上線，「但可能要連夜加工，打疫苗最好要預約，北市本來也要用一套預約系統，但中央有就沒重複做，拜託他們連夜加工，打疫苗前網站做好，避免排隊人潮。」

(中時新聞網)