內政部警政署長陳家欽體恤員警防疫辛勞，今（4）日中午特別向北部知名餐廳購買200餘份義大利麵及牛肉燉飯西餐，讓苗栗縣員警能補充元氣，繼續面臨接下來的防疫作戰。

警政署長陳家欽肯定防疫辛勞 ，暖送義大利麵及燉飯慰勞苗栗警。(戴志揚翻攝)

中央流行疫情指揮中心上個月宣布全國進入疫情三級警戒，第一線警力除了原本的勤務，還要投入協助衛生單位宣導、取締配戴口罩、加強稽查應停業的列管場所、維護快篩站安全、及幫忙疫調等工作。尤其竹南、頭份地區近日爆發採茶工、電子廠移工群聚感染，確診人數遽增，警政署長陳家欽為了慰勞防疫勤務日漸繁重的基層員警們，特精心準備北部知名餐廳色香味俱全的西餐料理，竹南、頭份地區200多名員警在執行勤務結束返所時，拿到海鮮義大利麵、雞肉燉飯、牛肉燉飯等豐盛又美味的餐點，都又驚又喜，員警們一如往昔地在用餐隔板的保護下大快朵頤，有員警直呼「這份餐點平常要到餐廳才吃得到，感謝署長的愛心！」在飽餐一頓之後，能有元氣繼續投入拚防疫、拚治安。

警政署長陳家欽肯定防疫辛勞 ，暖送義大利麵及燉飯慰勞苗栗警。(戴志揚翻攝)

警政署長陳家欽肯定防疫辛勞 ，暖送義大利麵及燉飯慰勞苗栗警。(戴志揚翻攝)

基層員警並感謝警政署為第一線同仁爭取疫苗的施打，也實施外勤員警居家待命服勤措施，落實分組分流，讓同仁能夠在安全的環境下安心服勤，苗栗縣警察局局長周煥興表示，為防杜疫情擴散，苗栗縣警局全力配合實施各項稽查宣導措施，署長暖心贈送義大利麵及燉飯西餐，可以讓員警們補充滿滿營養，該局也提醒員警出勤時應做好萬全防護裝備，並隨時注意個人健康狀況，才能保持健康的身心，繼續面對未來的防疫持久戰。

(中時新聞網)