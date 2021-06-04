看好台股不畏疫情。金管會4日公布，5月外資淨匯入32.7億美元（約合新台幣905億元），創11年來的同期最大淨匯入量，連同4月，外資已連續二個月淨匯入，金額共82.78億美元，等於二個月共匯入新台幣2,300億元。

5月陸資是微幅淨匯出0.23億美元（約新台幣6.4億元），合計5月底廣義外資餘額為2,213.8億美元，續創歷史新高。

(工商 )