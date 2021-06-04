不畏疫情 外資5月淨匯入逾900億元 16:502021/06/04 工商 彭禎伶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 看好台股不畏疫情。金管會4日公布，5月外資淨匯入32.7億美元（約合新台幣905億元），創11年來的同期最大淨匯入量，連同4月，外資已連續二個月淨匯入，金額共82.78億美元，等於二個月共匯入新台幣2,300億元。 5月陸資是微幅淨匯出0.23億美元（約新台幣6.4億元），合計5月底廣義外資餘額為2,213.8億美元，續創歷史新高。 《集中市場》外資忽冷忽熱 三大法人賣超163.67億元 受疫情衝擊 創世基金會專案捐款1周跌5成 (工商 ) #億美 #外資 #淨匯入 #不畏疫情 #二個月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 因應疫情「2021國家人才發展獎」延長收件至9月7日 12:002021/06/04 財經 《電腦設備》產能滿載 華孚前5月營收年增逾5成 15:072021/06/04 財經 疫情加劇都市高溫惡化 成大教授林子平：今夏用電恐破紀錄 10:292021/06/04 生活 海悅前5月合併營收19.87億元 年增114.89％ 捐款千萬力挺防疫 15:052021/06/04 房市新訊 疫情沒生意 營業稅仍要申報 04:102021/06/04 金融．稅務 疫情過後 玉井市場擬改名 04:102021/06/04 地方新聞 《金融股》台中銀發防疫津貼 調整雙北9分行營業時間 12:002021/06/04 財經 近七年沒有一家獲准 壽險投資海外上限至45％ 難如上青天 04:102021/06/04 金融．稅務 疫情未歇 衛長：就地過端午 04:102021/06/04 財經要聞 疫情衝擊科技大廠 泰金寶澄清 營運無重傷 04:102021/06/04 財經要聞 急難家庭每戶1-3萬元 生意掉5成定額補貼 04:102021/06/04 財經焦點 財經熱門新聞 高端又跌停了 男大生慘賠1500萬 網狂起底驚人背景 - 財經 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 急難家庭每戶1-3萬元 生意掉5成定額補貼 - 財經焦點 - 中國時報 高端散戶慘賠嚇哭 網一看對帳單驚：內情不單純 - 財經 運價會吃人？跑一趟賺回船隻1／6成本 全球貨櫃巨頭竟丟未爆彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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