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一年一度的蘋果全球開發者大會（Apple Worldwide Developers Conference，縮寫：WWDC）將於台北時間6月8日凌晨1點登場，受新冠肺炎疫情影響，將第2年採取全線上形式召開。除了新版本的作業系統、新產品的發售備受關注，大會當中的學生挑戰賽（Swift Student Challenge），也於日前公布得獎名單，台灣由逢甲大學薛竣祐、臺灣海洋大學顧賀翔拿下獎項，是全台唯二獲獎者。

來自逢甲大學的薛竣祐是二度參賽，且去年也憑藉作品《Camel Playground》獲獎，今年更是以宣導種族及性別平等的益智遊戲《Hello World》連莊拿下獎項。薛竣祐表示，一直以來都是程式語言熱愛者，去年又接任校內iOS Club社團社長，每年參加 Swift Student Challenge，已是社內傳統。他說，希望讓大家認識世界上各式各樣的人，因此設計許多不同打招呼的動作、方式，且透過AR可以讓打招呼的動畫直接呈現在眼前。這款遊戲從設計發想到完成，共花了2、3個月的時間。

連續2年獲獎，薛竣祐的創意和實力已是全球有目共睹。他表示，在大學生涯中參與iOS Club社團的3年期間，獲得許多學習及討論的機會，也因此產生很棒的參與競賽氛圍，樂見逢甲大學有這麼多優質的社團，更感謝學校提供社團相關的資源、機會和幫助，進而讓他有勇氣參與這種國際大型比賽。

另一位身為今年台灣「唯二」獲獎的顧賀翔，來自國立臺灣海洋大學，目前就讀資訊工程學系四年級，他在校內課程撰寫iOS程式時接觸到Swift UI，今年因系上兼任講師潘世穎分享才決定參加比賽。顧賀翔從得知競賽至截止期限只有2週可以完成，所幸他善用創意脫穎而出，首次參加WWDC學生挑戰賽就獲獎。

顧賀翔的獲獎作品《Time Flies》，創作靈感來自於電影《露西》，他說電影中曾提到「時間是世界唯一的衡量單位。若時間不存在，則我們將不存在。」人們對於時間的認知比想像中的還要少，看不見時間更無法控制時間的長短與速度，盼玩家透過遊戲思考時間的意義。

《Time Flies》是利用 Swift UI、計時器、3D 效果、動畫及AV Foundation等工具完成。玩家可以選擇不同的難易度，目標是準確將計時器停在指定時間上，測試對時間的靈敏度，也可以設定聲音提示，或是加入不同程度的干擾。

顧賀翔感謝學校提供完善的Mac教室、設備與課程、潘世穎老師細心教導與幫助，以及父母一路上的支持。顧賀翔鼓勵學弟妹積極參與國內外的競賽，並表示，創意才是最重要的資產，技術只是達成創意的方法，而方法有很多種，可以自主學習或上網找，即使用跟別人一樣的方法也沒關係。如果有很好的創意，就不用害怕，比賽可以磨練能力並賺取經驗，對自己的能力要有信心。

臺灣海洋大學資工系大四的顧賀翔，第1次參與WWDC學生挑戰賽就獲獎。（圖/臺灣海大提供）

(中時新聞網)