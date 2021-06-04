八點檔女星林玟誼不僅人美心美，還擁有台大戲劇系的高學歷，曾以電視劇《苦力》入圍金鐘最佳女主角，演技深獲肯定。日本提供給台灣的124萬劑AZ疫苗今(4日)正式抵達桃園機場，林玟誼也在臉書po出一張和服照表達對日本的感謝，氣質美貌不僅驚艷上萬網友，連女星李燕都忍不住留言大讚「有夠漂亮的，妳好適合日本和服」。

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，此時日本送來124萬劑AZ疫苗雪中送炭，令全台灣人相當感動，林玟誼更在臉書PO出一張美炸和服照，表達對日本的感謝之情，更期待疫情結束後，飛去日本旅遊報恩。

照片中林玟誼穿著粉色和服，整個人宛如洋娃娃般漂亮的令人心動，照片PO出不到3小時，瞬間吸引上萬網友按讚，不少女星也紛紛留言，李燕說：「有夠漂亮的，妳好適合日本和服！」王彩樺：「感謝日本的愛。」周采詩也興奮留言：「超美的！！感謝日本。」

日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰在臉書表示，在日本傷心、痛苦的時候，台灣總是伸手陪伴，和他們並肩一起渡過。現在日台都面對疫情挑戰，但許多日本民眾在困難中一樣真心想要支持台灣，回報恩情，「我們不認為世上有完美的報答，這次行動只是你們的海島鄰居真心真意的感情。日本希望幫助台灣，像台灣當年對我們做的一樣。」當一切過後，無論是在日本或台灣，我們一定會再相見。

(中時新聞網)