朱學恒指出，他請的日文監修老師是旅日作家陳弘美（見圖），陳弘美的外公是日本貴族院議員許丙。（資料照片）

對於日本自民黨參議員佐藤正久受訪時說台灣「とりあえず緊急的には100万回分」，朱學恒翻譯為台灣「只需要應急的100萬劑的數量」，被網友糾正，佐藤正久是說「暫且需要」，而不是「只需要」，朱學恒有「超譯」之嫌。朱學恒回應，他是請旅日作家陳弘美幫忙翻譯，陳弘美強調用「只」是完全合乎文脈的邏輯。朱學恒強調，陳弘美的外公是日本貴族院議員許丙，並非一般日文老師可比擬。

朱學恒8日在臉書表示，經他查證，說台灣「只需要應急的100萬劑的數量」的最早起源，應該來自日本自由民主黨的議員佐藤正久，朱學恒並羅列中日文對照的佐藤說法，佐藤在訪談中直言：「台灣製的疫苗也從7月分起兩家公司準備一次1000萬劑，照計畫看總有2000萬劑的疫苗」、「於是只需要應急的100萬劑的數量。」

朱學恒的翻譯引發爭議，根據ETtoday引述日文老師在臉書上發文表示，「とりあえず緊急的には100万回分」真的解釋錯了，而關鍵其實在於「は」，加上「は」之後就可以對比緊急或非緊急，意思是「緊急需要的部分是100萬劑」。

朱學恒10日在直播中回應表示，他請的翻譯監修是旅日作家陳弘美，陳弘美老師表示，不要拿中文的思維來想日文，不能單取一個單字，要看前面的整個文脈，引導的順向。並且日文不一定要用像中、英文般的明顯字眼、「只」不一定要用「のみ、だけ」表達、有太多太多表達的方法、就看前面文脈的整個趨向。

陳弘美強調，要注意到，這裡是前面有很長的、雄厚的理論在説明台灣將有非常充分的量、甚至到2000萬劑，相較下100萬劑是非常少量、所以用「只」是完全合乎文脈的邏輯。

朱學恒強調，陳弘美老師的外公是許丙，是日本貴族院議員，過去建立了台日友好關係，陳弘美不是一般日文老師可比擬。且陳弘美今日早上也跟日本外務省朋友說了，請幫忙向佐藤參議員轉達台灣感謝之意，因為佐藤參議員是這次捐贈台灣疫苗的幕後大功臣。陳弘美也說，她跟自民黨的關係應該比管碧玲要熟，請管媽不用擔心。

(中時新聞網)