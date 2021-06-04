黃子佼主持的節目《佼心食堂》因應疫情，4日首次以線上直播方式進行訪談，艾薇在節目上被問到新專輯《I》趣事，她回想之前某次錄音，師兄蕭敬騰（老蕭）突襲探班，她當時覺得自己還沒準備好，遲遲不敢在老蕭面前演唱，甚至還請他先離開，老蕭事後傳訊息，開玩笑跟艾薇說：「你竟然趕我走。」

艾薇也提到錄製新歌〈請離開我〉時淚灑現場，因她當時非常想念遠在馬來西亞的家人，頓時情緒太滿，在錄音室裡哭到泣不成聲，前前後後共錄了四個版本，老蕭的經紀人Summer安慰艾薇：「你不用擔心任何的花費，或拖累到大家，你就放輕鬆，慢慢調適你的心情，不要有任何後顧之憂去錄，慢慢來。」非常暖心。

節目上聊到防疫新生活，艾薇坦言自己以前從不煮飯，但這幾天除了嘗試下廚，運動、練歌以及陪心愛的狗狗玩，都是她待在家中固定會做的活動，此外，她也利用這段時間寫了幾首新歌，之後或許有機會發表。

(中時 )