美容美髮業4日起停業，美容公會顧問戴明勳表示，市府跟美髮業者的資訊有落差，指出，不少美髮業者自上月19日便自主停業至月底，如宣布停業，業者停業的時間將近一個月，嚴重影響生計，經調查，超過半數業者表示不應由市府宣布停業。

為避免疫情擴散，桃園美容美髮業4日起停業，戴明勳指出，上月19日起不少業者即因為疫情升溫自主停業至月底，如今市府宣布停業10天，停業時間將接近1個月，根據明佳麗國際公司針對桃園市各單店美髮業的調查指出，過半的業者期望以自主休業為主，而不要由市府宣布停業。

調查指出，超過半數的業者不贊成或無法接受4日至14日停業要求，並有21.5％的業者認為「一定不能停業，嚴重影響生存。」、54.2％的業者認為「不要宣布停業，讓我們自己選擇。」戴強調，應讓美髮業保持基本的運作，否則停業以後會有很多後遺症。

業者表示，10天的停業幾乎是極限，如果14日後延長停業時間，應該會倒店，戴則表示，業者中有不少人是年輕設計師，如停業就沒有任何收入，請市府重新考慮是否改為自主休業或者縮短停業時間。

戴指出，近日群眾皆已自主性管理，非必要不出門，業者亦改以預約制避免人群接觸，不會有群聚的風險，同時也都有做好量體溫、戴口罩、清潔消毒等各項防護措施，更選用一次性的工作服降低風險性，強調防疫完善。

(中時 )