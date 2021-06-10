本土疫情延燒，然而政府的疫苗採購並不順利，疫情走向似乎並不樂觀，全國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，學校停課讓不少團膳業者的冷鏈車轉為支援物流公司，但是物流每天要接觸廣大民眾，應該列入COVID-19疫苗公費接種對象順序當中，昨(9)日中央流行疫情指揮中心雖然公布新版的接種順序，但是第7類中的「運輸及倉儲業者」是否是以行業別來區分？假設不包含物流業，指揮中心應嚴肅看待。

中央流行疫情指揮中心昨天公布新版COVID-19疫苗公費接種對象順序，由原本的11類精簡為7類，陳明信指出，指揮中心要求民眾在疫情嚴峻期間盡量不出門，許多民眾生活所需得靠物流宅配來滿足，根據物流公司統計，現在平均每車每天要跑100件以上的物流送件，等於物流員工每天至少要接觸100人，染疫或傳播的機會都十分的大。

陳明信說，因應學校停課，不少團膳業者的冷鏈車閒置，經政府機關媒合後，許多冷鏈車已轉往支援物流公司，以自己公司為例，北北桃竹苗目前已調度了35台冷鏈車支援，然而面對龐大的物流需求，新公布的公費接種順序第7類包含的「運輸及倉儲業者」是否包括物流業者，目前尚不得知，有涵括在內的話很好，但頻繁與民眾接觸的物流業者施打順序應該更往前，才能保護職員與民眾，假設不幸沒有，就更應該納入。

從事物流業的江先生(化名)表示，每次辛苦送貨給民眾，少部分民眾取貨時給我們的眼神就是我們一天接觸那麼多人，身上一定有染病，這在疫情下雖然可以理解，但是給我們的感覺還是不太好，很希望我們施打順序上能更往前(假如第7類有包含)，對於家人也是重要的保護。

經記者向指揮中心多次致電查證第7類是否包含物流業，目前尚無接到任何回應。

(中時 )