林心如開心獲獎。（世新大學提供）

林心如2年前進入世新大學上海MBA境外碩士專班傳播管理學系，她因疫情回台上課，拍戲忙碌之餘仍兼顧學業，不僅上課認真，課業上也表現傑出，世新5日辦線上畢業典禮，頒給她「傑出表現獎」，可說是實至名歸。

為了讓無法到現場的畢業生一同感受現場熱烈氣氛，世新大學邀請多位明星校友，包括徐若瑄、金鐘主持人黃子佼及資深名導瞿友寧等人為學弟妹獻上祝福。

「凍齡女神」林心如演藝事業有目共睹，近年更升格擔任製作人，她2年前為了圓夢，她進入世新上海MBA境外碩專班，因疫情關係，去年轉到台北世新大學繼續學業。

去年林心如製作兼主演的連續劇《華燈初上》在世新大學開鏡，記者會結束後她直接就到學校上課，教授透露，林心如常第一個到班上上課，屬於學霸級，沒因藝人身分就耽誤課業。

林心如從影多年，一直希望多充實自己，「這兩年上學上得很開心，但也有點顛沛流離，第一個學期在上海上課，一個學期在線上，另外將近一個多學期是在世新大學，當然比較喜歡在學校上課的感覺，因為跟同學在一起，可以互相討論」。

她認為傳管系兩年課程下來，受益良多，「很感謝世新提供優良環境，讓我有學習的機會，只不過很遺憾好不容易讀到兩年要畢業了，卻沒有辦法參加畢業典禮」。

(中時 )