38歲大陸男神胡歌的感情一直是大眾關心的焦點，他曾認戀江疏影、富家千金林曉，並與同戲的劉亦菲、楊冪等人傳緋聞。昨(4日)他被拍到突然現身前女友薛佳凝舞台劇，起初他在台下當觀眾，像小粉絲一樣狂照相，後來疑似上台跟薛佳凝合影，大方同框的態度引來網友狂猜是否有意公開戀情。

胡歌2002年拍攝《天下無雙》時和薛佳凝相識傳出緋聞，但雙方都沒承認，直到2006年胡歌發生嚴重車禍時，薛佳凝第一個趕到醫院，兩人戀情才曝光，傳聞薛佳凝當時為了照顧胡歌推掉了所有工作，外界以為兩人歷經災禍感情更加穩定，未料卻在2009年宣布分手，

胡歌和薛佳凝12年前分手。（圖／翻攝自胡歌、薛佳凝微博）

胡歌後來上《魯豫有約》談到薛佳凝，直說：「我最大的遺憾就是從來沒有在大庭廣眾下去感謝過她」，並表示是自己對不起女方，後來二度受訪，胡歌又感慨說：「她（薛佳凝）是真的很好」，魯豫試探問說：「現在是正好的時候？」，胡歌卻沉默沒回應，也沒把話說死。

胡歌被目擊現身支持薛佳凝舞台劇。（圖／取自新浪娛樂）

而薛佳凝後來傳出帶髮修行一年，並寫下期許：「心裡不再有那麼多自我，開始裝得下更多人的幸福。」薛佳凝今年3月受訪，被問前段日子傳出跟神秘男有新戀情，她表示並不是真的。近日，有民眾去看薛佳凝舞台劇《趙志孤兒》，驚喜發現胡歌竟戴著黑色圓帽、口罩，在台下拍照，之後更當著眾人面摘下口罩，與薛佳凝燦笑合影，引來網友瘋傳討論：「這是復合了嗎？」、「舊愛還是最美啊」、「男未婚、女未嫁，支持兩人」。

胡歌之後還上台跟薛佳凝合影。（圖／取自娛站微博）

(中時新聞網)