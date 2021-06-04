40歲大陸女星田朴珺過去在《後宮甄嬛傳》曾演敦親王福晉一角，2018年傳出與大她30歲的萬科集團創辦人王石結婚，男方帶女方出席頒獎典禮，在台上公開稱田朴珺「wife」，暗示兩人已婚。最近媒體拍到王石和田朴珺帶嬰兒上街購物，身邊跟著保母，疑似證實兩人去年11月生下掌上明珠的傳聞。

除了《後宮甄嬛傳》外，田朴珺先前也演出過電影《三更2餃子》、《韓城攻略》等，傳聞田朴珺在就讀長江商學院進修時和王石認識，男方和前妻王江穗有過一段婚姻，但2012年離婚，不久王石便認戀田朴珺，3年後田朴珺發表文章，透露王石曾向她求婚，但因為兩人工作忙沒時間，被田朴珺婉拒，2018年王石又在公開場合點名田朴珺「My wife」，疑似默認領證結婚。

田朴珺曾演出《後宮甄嬛傳》。（圖／翻攝自中視新聞 Youtube）

不久，田朴珺在朋友圈分享王石上半身全裸照片，再加上羞澀表情，力挺老公雖然年紀大，但身材保養得宜，寶刀未老。而田朴珺婚後轉型為製作人、作家，曾寫書分享兩人交往前故事，透露王石邀她吃飯3次都沒帶錢，第5次男方便提議交往，兩人雖相差30歲，田朴珺則說她較成熟，另一半心態仍年輕像小孩，「在我眼中我們更像是母子戀」。

王石、田朴珺被拍帶著保母跟女兒上街。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

據《鳳凰網娛樂》報導，去年底就有傳言指王石和田朴珺升格當爸媽，生下一女，最近有媒體拍到兩人去商場逛街，王石頂著一頭白髮戴白色鴨舌帽，田朴珺則戴著圓帽，兩人都口罩包緊緊，相當低調，過程中王石試穿西裝，田朴珺就在一旁等著，接著兩人又去嬰兒用品店採買，保母則抱著疑似兩人所生的女兒陪同，對此，王石和田朴珺則暫未回應，不知真偽。

(中時新聞網)