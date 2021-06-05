國內新冠疫情嚴峻，考量台塑敦北總部員工多為雙北通勤，為強化追蹤防疫，台塑集團已與台北長庚醫院合作，完成1快篩站建置規劃，下週一（7日）正式啟動敦北總部全員快篩計畫。

台塑集團總管理處總經理林善志林善志表示，敦北總部快篩站日檢測量為120人，一週檢測量為600人。下週起每一家公司依照對外交流風險，每天安排20人進席快篩，並採預約方式執行，降低排隊暴露感染機率，預計在2個月內完成敦北總部大樓四千多名員工全面快篩。若敦北大樓其他租戶企業有需要，也可提出預約。

台塑集團4日雲林麥寮六輕因有員工確診，緊急成立快篩站後，相關接觸人工初步檢驗結果均為陰性，廠區和宿舍區也已完成清消，並請曾與染疫者接觸員工在家自主健康監測。

台塑企業指出，集團去年因應新冠肺炎疫情，早已針對疫情採取分流上班、異地備援等措施。如今，面對台灣社區感染防疫，麥寮交通車也從原先一排四人改為一排一人，且前後都無人接觸機會。除當地政府已有快篩站建置外，這次麥寮緊急建立的快篩站也會暫不拆除，予以保留。

至於台塑集團敦北總部除禁止外賓入內，也要求員工中午用餐外送，也僅能在大樓大廳取餐，另已啟動約35％員工，進行分流居家工作。搭配即將啟動敦北總部全員快篩，期盼能盡力建置防疫管制機制，讓傷害降至最低。

(工商 )