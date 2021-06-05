桃園市一名女子2020年間於居家檢疫期間，曾外出2分鐘至社區大廳取餐，卻慘遭市府裁罰15萬元，事後該女不滿，向法院提出行政訴訟。桃園地院判定，該女因防疫人員指示，誤以為可以前往大廳，主觀上無過失，判撤銷處分。

判決書指出，該女於2020年3月21日自加拿大返台，須居家檢疫至4月5日，但卻被警方查出曾於3月28日晚間到社區大廳取餐，經函送桃園市政府衛生局後，依傳染病防治法裁處15萬元。該女提出訴願遭駁，並提起行政訴訟。

桃園地院審理期間，該女聲稱，在居家檢疫初期時，里幹事曾要她至大廳領取防疫包，她便認為，前往大廳仍算在居家檢疫所指的留在家中不外出；前往取餐則是因為家中無糧食，外送員也不願送上樓，她才下去，離開家中也全程配戴口罩，過程僅兩分鐘，絕非故意。

桃園市政府指出，該女倘若對於居家檢疫規定不清楚，應該向防疫人員詢問，且領取防疫包與取餐為兩回事，裁罰金額也僅依照違規情節去做判定，並無不當。

法官認為，防疫人員為依法執行勤務之人，應該遵守法令，要居檢民眾前往大廳領防疫包，實在會讓人以為該區域是合理範圍，考量該女僅下樓2分鐘，並判定其主觀上並無犯意與過失，於5月21日判訴願決定與原處分均撤銷。可上訴。

(中時新聞網)