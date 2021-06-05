台大EMBA第17屆學生會發起「送愛心餐到台大醫院」活動，3日中午與雄獅集團旗下餐飲品牌「gonna共樂遊」，外送首批300份「醫護人員戰鬥餐」至台大醫院，總計送出3600份，為醫護人員加油打氣。

該活動也獲得善心人士及企業響應，中華國際領袖協會理事長周筱玲號召會員募集近千份餐盒，預計提供給台北市立聯合醫院的醫護人員。另有台大EMBA校友欲捐贈防護衣、呼吸器等防疫物資給台大醫院。

台大EMBA第17屆學生會會長李紹平表示，送餐活動的消息曝光之後拋磚引玉，有校友在台大EMBA平台表示想要捐贈防護衣等防疫物資，前任會長也捐贈2台呼吸器給台大醫院，4日送餐以前還獲得氣泡飲料廠商贊助。

雄獅集團欣食旅總經理陳斯重指出，雄獅集團董事長王文傑是台大EMBA第6屆校友，4日親筆寫下感謝小卡，和「醫護人員戰鬥餐」一起送到醫護人員的手中。

除了台大EMBA第17屆學生會的3600份訂單外，一位不具名善心人士也訂購300份餐點，將送往新北市雙和醫院。另有菜商贊助新鮮蔬菜，希望讓醫護人員在抗疫之餘，也能持續保有體力和戰鬥力。

(旺報 )