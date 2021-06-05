雙北長照機構出現感染新冠肺炎感染情況，並已有死亡案例，台南市社會局決定長照機構人員可提前施打疫苗，以住宿型（安養院、養護中心與身障機構）員工優先，5日已施打1000人，引起社區型居服員不滿。

台灣現階段疫苗有限，一線人員紛紛搶打，基層抱怨分配順序不公的情況。雙北出現長照機構數十位人員感染、7死案例，因為長照個案多數是重症長輩，一旦感染的死亡率高，造成民眾憂心。

台南市社會局列管長照機構人員（含照服員、社工、清潔工與行政人員）共有8304人，社會局決定將這批人員從第5類提升優先施打。

台南市社會局評估，住宿型長照機構多為重症長輩，首批爭取1000劑疫苗，5日以住宿型機構內的工作人員優先施打。

施打順序引起社區型居服員不滿，有居服員認為他們在各家庭服務，是潛在的高風險，一旦感染影響的不只自己家庭，還會影響眾多服務家庭，每天到個案家服務，都被問打疫苗了沒？身心壓力遽增。

台南市養護機構不只社會局的長照住宿機構有7213位住民，還有台南市衛生局列管的護理之家有6000多人，多為重症的插管病患，列管照服員1000多人也無法優先施打，台南市衛生局表示，已在造冊盤點中。

僧多粥少疫苗大家搶，住宿型機構的照服員卻還長年存在借牌問題。有業者表示，很多機構會向持有證照的台籍照服員借牌，再找便宜無照的外籍移工服務，降低聘用高成本，這些實際上照顧並接觸長輩的「黑工」，到時候仍無法施打疫苗，成為疫情破口。

台南市社會局老人福利科表示，業者若違法聘用無照「黑工」，導致機構內出現疫情破口，必須自行負擔後果。

(中時 )