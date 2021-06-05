日本政府捐贈124萬劑AZ疫苗，新北市長侯友宜今主持防疫會議，對於是否希望中央疫苗優先分配給疫情較嚴峻的雙北市？侯友宜表示，衛福部長陳時中有講一段話，疫苗的配送會以高風險、中風險來分配，既然中央有戰略部署的思維，那他就尊重中央分配。

(中時 )