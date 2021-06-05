日本捐124萬劑AZ優先給新北？侯友宜：相信中央會有戰略分配 15:412021/06/05 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜主持防疫會議。（翻攝直播影片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本政府捐贈124萬劑AZ疫苗，新北市長侯友宜今主持防疫會議，對於是否希望中央疫苗優先分配給疫情較嚴峻的雙北市？侯友宜表示，衛福部長陳時中有講一段話，疫苗的配送會以高風險、中風險來分配，既然中央有戰略部署的思維，那他就尊重中央分配。 家戶感染總會燒光 名醫：新北不會有下波高峰 日本124萬劑疫苗來了 藍委一句話曝玄機 (中時 ) #日本 #疫苗 #AZ #中央 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本贈送台灣疫苗陳時中粉紅色的「感謝」 沈富雄脫口一句 01:182021/06/05 政治 游盈隆：力挺國產疫苗連五跌 凸顯總統說服力盪到新谷底 14:392021/06/05 政治 日本送來124萬劑疫苗 柯文哲曬出侯友宜「合體照」喊：雙北一體 11:512021/06/05 政治 新北已設23處中大型疫苗接種站 侯友宜：群體免疫達6成就有望恢復生活 15:302021/06/05 生活 全台增38死 侯宣示新北「決戰重症」：這兩種人優先打疫苗 14:502021/06/05 生活 美直送韓101萬劑 台灣還不知分多少 04:102021/06/05 焦點要聞 總統籲大家靜心等待 日僑優先接種 日本疫苗及時雨 大規模施打將啟動 04:102021/06/05 焦點要聞 廣設熱區防疫中心遭質疑 侯友宜：拜託重熱里里民出來快篩 15:522021/06/05 生活 新北公布229確診病例分佈圖 這一區疫情攀增還有擴散趨勢 15:132021/06/05 生活 新北基層警怒疫調亂套 侯友宜：衛生局同仁好多天沒回家睡覺 15:482021/06/05 生活 為國際疫苗輸台鋪路 食藥署預告下周通過BNT、J＆J緊急使用授權 15:452021/06/05 生活 生活熱門新聞 暴雨狂炸後台南3水庫進帳多少？曾文水庫最新蓄水量曝光 - 生活 竹縣今增7確診 工研院員工一家4口染疫 - 生活 桃園新增16例足跡曝光 曾搭中壢客運1路公車 - 生活 暴雨刷北部 他上石門水庫集水區看到這幕 桃園人嗨翻：沒這麼爽過 - 生活 雷雨大進補千萬噸！翡翠水庫最新蓄水量曝光 數字太驚人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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