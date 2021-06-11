台北市爆發疫苗插隊之亂，對於新北市是否有類似狀況，新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，新北市所有施打疫苗的順位，都按照中央順序施打，全部都有造冊。

侯友宜說，至於下一批即將到貨的新冠疫苗，新北市也已公告施打原則，除了一到三類優先外，還有年長者與弱勢者，施打方式會更細膩到位，絕不是搶快，而是要讓所有人安心、健康施打，不要造成群聚，這才是最重要的，但目前中央尚未告訴新北市明確分配到的量有多少。