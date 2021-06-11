新北也有偷打疫苗之亂？侯友宜：新北一律造冊施打 16:552021/06/11 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜主持防疫會議。（截自直播畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市爆發疫苗插隊之亂，對於新北市是否有類似狀況，新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，新北市所有施打疫苗的順位，都按照中央順序施打，全部都有造冊。 侯友宜說，至於下一批即將到貨的新冠疫苗，新北市也已公告施打原則，除了一到三類優先外，還有年長者與弱勢者，施打方式會更細膩到位，絕不是搶快，而是要讓所有人安心、健康施打，不要造成群聚，這才是最重要的，但目前中央尚未告訴新北市明確分配到的量有多少。 何時輪到你我打疫苗？ 蔡英文：7月開放一般民眾施打 端午節有無強制作為？侯友宜：責成警察局、區公所控管市場人潮 #施打 #造冊 #新北 #侯友宜 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 好疫苗大家都搶打 中市：施打醫事人員造冊人數增加很正常 13:052021/06/11 政治 好心肝疫苗之亂 侯昌明夫妻認了打疫苗 13:372021/06/11 娛樂 PCR陽性病患增新北集中檢疫所夠嗎？侯友宜：量能夠 還有400多間 15:522021/06/11 生活 3月預約好心肝診所打疫苗 郭子乾道歉了 13:452021/06/11 娛樂 好心肝疫苗施打名單有美女主播 她怒：捏造的人壞心肝 15:462021/06/11 娛樂 新北昨快篩量再創新高 侯友宜：抓出41陽性 14:502021/06/11 生活 壹電視攝影天天跟拍 侯友宜回應了 16:212021/06/11 生活 新北何時三級降二級？侯友宜曝疫情趨緩關鍵時間點 15:452021/06/11 生活 專家爆高端二期解盲成功是「既定劇本」侯友宜回應了 16:042021/06/11 政治 診所偷打疫苗藏「庶民悲歌」？藍委要蔡政府回答2個問題 10:402021/06/11 政治 沉默缺氧索命 新北推遠端監控 04:102021/06/11 地方新聞 生活熱門新聞 才PO文「確診者足跡跟我買菜路線差不多」 宜大女教授今睡夢中猝死 - 生活 新北快篩站抓919例陽性 侯友宜：多是無症狀確診 - 生活 嘆死亡案例被公務式看待 龍應台痛斥：掌權的強硬傲慢 - 生活 台中新光三越櫃姐發病照上班 218人首波快篩結果出爐 - 生活 桃園19個案 1人是京元電子人力仲介副總 確診足跡遍及多家超市 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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